Cannes (dpa) - Paris Hilton (32) hat die Premiere des Films "The Bling Ring" bei den Filmfestspielen Cannes verpasst.

"Oh mein Gott! Der Strom in meinem Hotel ist ausgefallen und mein Haar ist erst zur Hälfte aufgedreht", schrieb Hilton kurz vor Premierenstart am Donnerstagabend bei Twitter. "Das ist ein Albtraum, ich verspäte mich total für den @BlingRingMovie." Auf den roten Teppich schaffte sie es dann aber gar nicht mehr - dort strahlten die Hauptdarsteller des Films, darunter "Harry Potter"-Star Emma Watson (23).

"The Bling Ring" von Regisseurin Sofia Coppola (41) erzählt - basierend auf wahren Begebenheiten - von Jugendlichen, die in Los Angeles in die Häuser von Prominenten einbrechen. Eines davon ist das von Hilton. Ein Teil der Dreharbeiten fand tatsächlich in Hiltons Villa statt.

Festival

