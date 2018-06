Berlin (AFP) Die Ärzte in Deutschland verschreiben deutlich mehr Medikamente als noch vor wenigen Jahren. Binnen acht Jahren erhöhte sich die Menge der verordneten Tagesdosen von 26,1 Milliarden im Jahr 2004 um 45 Prozent auf 37,9 Milliarden im Jahr 2012, wie eine am Freitag in Berlin veröffentlichte Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK ergab.

