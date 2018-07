Jerusalem (AFP) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat laut Medienberichten auf Kosten der Steuerzahler sein Ferienanwesen in Schuss halten lassen. Die laufenden Kosten für seine Villa am Meer samt Garten und Pool beliefen sich jährlich auf 318.000 Schekel (68.000 Euro), meldete die Zeitung "Haaretz" am Freitag. Dabei werde das Haus von der Familie ausschließlich während der Ferien oder am Wochenende genutzt, ansonsten lebe der Regierungschef in seiner offiziellen Residenz in Jerusalem.

