Heidelberg (dpa) - Ein 32 Jahre alter Mann soll mehrfach nachts in Heidelberger Senioreneinrichtungen eingedrungen sein und dort Bewohnerinnen sexuell missbraucht haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen, er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 32-Jährige in mindestens drei Fällen in Seniorenheime und Einrichtungen für betreutes Wohnen eingedrungen ist. Dort soll er sich an mehreren Frauen im Alter von 69 bis 99 Jahren vergangen haben. Womöglich ist der Mann aber noch für weit mehr Taten verantwortlich.

