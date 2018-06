Madrid (SID) - Die spanische Staatsanwaltschaft geht nach dem Urteil im Prozess um den umstrittenen Sportmediziner Eufemiano Fuentes in Berufung. Nach Informationen der spanischen Tageszeitung El Pais soll mit diesem Schritt neben einer Erhöhung von Fuentes' Haftstrafe auf zwei Jahre auch die Vernichtung der bei den Ermittlungen gegen den spanischen Doping-Arzt sichergestellten Blutproben verhindert werden. Diese hatte Richterin Patricia Santamaria angeordnet, um die Persönlichkeitsrechte der mehr als 200 betroffenen Athleten zu bewahren.

Auch die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA kündigte am Freitag an, beim zuständigen Gericht in Madrid offiziell Beschwerde gegen das Urteil einzulegen. In der Vorwoche hatte bereits der Radsport-Weltverband UCI den gleichen Schritt angekündigt.

"Wenn die Blutproben zerstört werden, wäre das ein gefährliches Beispiel für alle Sportler, die dopen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Eduardo Esteban. Fuentes war Ende April zu einem Jahr Haft auf Bewährung und vier Jahren Berufsverbot verurteilt worden. Da das Konzept der Sportmedizin in Spanien nicht existiere, müsse dieses Verbot auf alle medizinischen Bereiche ausgeweitet werden, forderte die Staatsanwaltschaft. Auch der Freispruch für den früheren Teamchef Manolo Saiz wird angefochten.

Die WADA gab keine Details der Beschwerde bekannt. Sie dürfte vor allem auf die bevorstehende Vernichtung der belastenden Blutbeutel abzielen.