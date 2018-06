Paris (dpa) - Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov steht als erster deutscher Spieler im Achtelfinale der Weltmeisterschaften in Paris. Der Olympia-Dritte gewann seine Drittrunden-Partie gegen Tang Peng aus Hongkong mit 4:2-Sätzen.

In einem zunächst engen Match setzte sich der 24-jährige Niedersachse verdient mit 9:11, 11:7, 10:12, 11:3, 11:4, 11:3 gegen den Hongkong-Chinesen durch. Ovtcharov qualifizierte sich zum dritten Mal nach 2009 und 2011 für das Achtelfinale eines WM-Turniers.

Vor zwei Jahren in Rotterdam hatte der für Fakel Orenburg in Russland spielende Ovtcharov in der Runde der letzten 16 gegen den späteren WM-Dritten Timo Boll aus Düsseldorf verloren. Diesmal könnte es in Paris erneut zu einem deutschen Duell für ihn kommen. Nächster Gegner von Ovtcharov ist an diesem Samstag entweder Patrick Baum aus Düsseldorf oder der Franzose Emmanuel Lebesson.

