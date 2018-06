Bagdad (AFP) Bei einem Doppelanschlag auf eine sunnitische Moschee im Irak sind am Freitag 41 Menschen getötet und 57 weitere verletzt worden. Zwei Bomben seien in kurzem Abstand vor der Saria-Moschee im 60 Kilometer nördlich von Bagdad gelegenen Baakuba explodiert, teilten Polizei und Ärzte mit. Bei einem weiteren Bombenanschlag auf eine sunnitische Begräbniszeremonie in Madain südlich der Hauptstadt wurden den Angaben zufolge acht Menschen getötet und mindestens 25 weitere verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.