Gemünden (dpa) - In Franken hat eine Mutter ihre Tochter mit einem Anhänger voller Heu überrollt. Die Neunjährige war sofort tot. Die Mutter hatte das Mädchen und seine Schwester an einem Zebrastreifen aussteigen lassen. Die Neunjährige geriet dann laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache zwischen Auto und Anhänger, als die Mutter anfuhr. Die Frau steht unter Schock, ebenso die Schwester und der Vater der Kinder. Der Unfall ereignete sich in Gemünden in Bayern.

