Offenbach (dpa) - Kein Feiertagswetter: Zu Pfingsten wird es in fast ganz Deutschland verregnet. Nur ganz im Osten und im Südosten wird es wohl längere Regenpausen geben. Ansonsten dominieren graue Wolken: Die entscheidende Frage für das Pfingstwetter ist nicht ob, sondern nur wann, wie viel und wie lange es regnet, so der Deutsche Wetterdienst. Zum Start ins lange Wochenende muss zudem deutschlandweit mit Staus und stockendem Verkehr gerechnet werden. Vor allem auf den Autobahnen zur Nord- und Ostsee sowie in Richtung Süden werde viel los sein, teilte der ADAC mit.

