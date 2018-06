Berlin (AFP) Die Telekom erwägt einem Bericht zufolge den Verzicht auf unrentable Festnetz-Anschlüsse in Neubaugebieten. Wie die "Saarbrücker Zeitung" am Samstag berichtete, will der Konzern künftig prüfen, ob er etwa an Stadträndern oder im ländlichen Raum noch Kupferkabel für Festnetz-Anschlüsse verlegt, wenn sich dies aus Sicht der Telekom nicht rechne. Als Alternative sollen drahtlose Telefonanschlüsse, also Mobilfunktechnik, dienen.

