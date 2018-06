Pittsburgh (SID) - Dank eines überragenden Sidney Crosby haben die Pittsburgh Penguins in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga einen großen Schritt in Richtung Conference-Finale gemacht. Der Superstar führte die "Pens" mit einem Hattrick zum 4:3-Auswärtssieg bei den Ottawa Senators und damit zu einer 2:0-Führung in der "best of seven"-Serie. In den nächsten beiden Spielen ist Pittsburgh am Sonntag und am Mittwoch jeweils in Kanadas Hauptstadt zu Gast und kann dort schon den Einzug in die Vorschlussrunde des Rennens um den Stanley Cup perfekt machen.

Crosby hatte bereits zu Anfang des zweiten Drittels den zweiten Play-off-Dreierpack in seiner Karriere perfekt gemacht und den Gastgebern damit eine 3:1-Führung beschert. Ottawa blieb in der Folge zwar auf Tuchfühlung, konnte den Sieg der Penguins aber nicht mehr ernsthaft gefährden.