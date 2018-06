Köln (SID) - Riesenpech für Holger Badstuber: Dem deutschen Fußball-Nationalspieler von Bayern München ist erneut das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Bayern-Mediendirektor Markus Hörwick bestätigte am Samstag auf SID-Anfrage eine entsprechende Meldung von Sky Sport News HD. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger Badstuber wird in der kommenden Woche in der Klinik von Dr. Richard Steadman in Vail/US-Bundesstaat Colorado operiert, ihm droht erneut mindestens ein halbes Jahr Pause. Laut Vereinsgaben ist die Fortsetzung seiner Karriere aber nicht in Gefahr.

"Natürlich geben wir ihm alle Zeit der Welt, gesund zu werden. Wir sind optimistisch. Ich bin mir sicher: Er kommt zurück, stärker denn je!", sagte Sportvorstand Matthias Sammer. Bayern-Trainer Jupp Heynckes erklärte, Badstuber habe "sich nicht direkt verletzt", er habe zuletzt immer wieder über Beschwerden geklagt. "Er hatte auch Flüssigkeit im Knie. Unsere Ärzte beraten, was zu tun ist, aber da muss man abwarten." Hörwick sprach von einer "nicht ungewöhnlichen Re-Ruptur".

Badstuber hatte erst Ende April das Lauftraining wieder aufgenommen. Am 1. Dezember 2012 erlitt er im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) erstmals eine folgenschwere Verletzung im rechten Knie. Anfang März unterzog er sich einer zweiten Operation, er ließ Narbengewebe entfernen, das einen Reizzustand verursacht hatte.

In einem tz-Interview äußerte sich Badstuber zuletzt zuversichtlich, zur ersten Trainingseinheit unter dem künftigen Bayern-Trainer Pep Guardiola am 26. Juni wieder fit zu sein. Es gehe "Stück für Stück. Es braucht seine Zeit, um wieder aufzubauen. Ich arbeite hart und schaue jetzt einfach, wie es vorangeht."