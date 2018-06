Köln (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss sich möglicherweise nach einem neuen Cheftrainer umsehen. Nach Informationen des Kölner Express wird Chefcoach Holger Stanislawski (43) am Montag seinen Rücktritt erklären. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und Liga total!) bestreitet der Geißbockklub, der die Bundesliga-Rückkehr verpasst hat, das letzte Saisonspiel beim FC Ingolstadt. Eine Bestätigung des Berichts vonseiten des Vereins lag am Samstag nicht vor.

Angeblich kapituliert der ehemalige Hoffenheim- und St.Pauli-Coach aufgrund der wirtschaftlichen Probleme und des Verlustes von weiteren Leistungsträgern. Über die mögliche Nachfolge wurde nichts bekannt, allerdings seien - so der Express - bereits erste Gespräche geführt worden.