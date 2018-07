Nürnberg (SID) - Die Profis des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen haben ihrem Ex-Trainer Thomas Schaaf am Samstag eine ganz besondere Ehre erwiesen. Die Spieler begannen ihr Aufwärmprogramm für das letzte Saisonspiel beim 1. FC Nürnberg mit grünen T-Shirts, auf die der Spruch "Danke Thomas! Niemals geht man so ganz" aufgedruckt war. Nach einigen Minuten in den Hemden liefen die Spieler zu den 4000 Werder-Fans in die Gäste-Kurve und warfen die Shirts den Anhängern zu. Schaaf hatte Werder nach 14 Jahren als Coach am Mittwoch "einvernehmlich" mit dem SVW verlassen. Die Fans hatten zudem zahlreiche Plakate zu Ehren von Schaaf mitgebracht.