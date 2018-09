München (dpa) - Teammanager Oliver Bierhoff hat Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Joachim Löw nach dem Lösen des Tickets für die Fußball-WM 2014 in Brasilien angekündigt.

"Sobald wir die WM-Qualifikation geschafft haben, werden wir uns mit DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und Generalsekretär Helmut Sandrock an einen Tisch setzen", sagte Bierhoff in einem Interview der "Bild"-Zeitung. Die Verträge des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Bundestrainer Löw (53), Manager Bierhoff (45) sowie den beiden Assistenztrainern Hansi Flick (48) und Andreas Köpke (51) laufen nach dem Turnier im Sommer kommenden Jahres aus.

Planungssicherheit für die eigene Zukunft bräuchte die Sportliche Leitung allerdings nicht unbedingt, bemerkte Bierhoff: "Wir sind 2010 ohne Vertrag in die WM gegangen. Ich kann da auch für Jogi sprechen: Wir brauchen keine Garantie." Allerdings hatten Löw und Bierhoff nach dem Turnier in Südafrika eingestanden, dass die ständigen Fragen nach ihrer offenen Zukunft ein Störfaktor gewesen waren.

"Wir wissen aber, dass eine ungeklärte Vertragssituation zur Unruhe führen kann", räumte der Teammanager im Rückblick ein. Vor der EM 2012 konnte der DFB eine Wiederholung dieser Situation mit einer zuvor erfolgten Vertragsverlängerung bis zur WM 2014 vermeiden.

Löw selbst hat das Thema Vertragsverlängerung bislang öffentlich weit von sich geschoben. "Vor Ende 2013 wird es keine Gespräche geben. Dazu gibt es auch keine Veranlassung. Erst einmal wollen wir uns für die WM in Brasilien qualifizieren. Dann wird man in Ruhe mit dem Verband überlegen, welche weiteren Schritte man einleitet. Jetzt darüber nachzudenken, was nach 2014 kommt, macht wenig Sinn", hatte der Bundestrainer zu Jahresbeginn in einem dpa-Interview erklärt.

Löw ist seit 2006 DFB-Chefcoach. Zuvor war er zwei Jahre lang Assistent von Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Bierhoff ist seit Sommer 2004 Manager der Nationalmannschaft.

Die DFB-Auswahl führt ihre Qualifikationsgruppe für die WM 2014 mit 16 Punkten aus sechs Spielen klar an. Nur der Gruppenerste löst direkt das Ticket zur Endrunde in Brasilien. Das könnte für die deutsche Mannschaft im Idealfall schon im September der Fall sein. Die Qualifikation endet für die DFB-Elf am 15. Oktober mit einem Spiel beim aktuellen Hauptkonkurrenten Schweden.