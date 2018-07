Paris (dpa) - In Frankreich können Schwule und Lesben nun heiraten und auch Kinder adoptieren. Präsident François Hollande hat das in Frankreich umstrittene Gesetz unterschrieben und es wurde auch gleich im Amtsblatt veröffentlicht. Damit ist es in Kraft. Die Sozialreform gilt in Frankreich als die bedeutendste seit Abschaffung der Todesstrafe im Jahr 1981. In Deutschland können gleichgeschlechtliche Paare bislang nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen.

