Paris (dpa) - In Frankreich werden Schwule und Lesben offiziell heiraten und auch Kinder adoptieren können. Der Verfassungsrat hat alle Einsprüche der konservativen Opposition zurückgewiesen. Präsident François Hollande will das Gesetz heute unterschreiben. Die Homo-Ehe ist in Frankreich durchaus umstritten. Eine ähnliche Gleichstellung zwischen homo- und heterosexuellen Paaren gibt es bislang erst in rund einem Dutzend anderen Ländern.

