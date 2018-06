London (AFP) Die juristische Aufarbeitung der Polonium-Vergiftung des russischen Dissidenten Alexander Litvinenko 2006 in London ist fraglich. Die Hinterbliebenen Litvinenkos rätselten am Samstag über die Auswirkungen einer Entscheidung des britischen Richters Robert Owen, der am Vortag erklärt hatte, in dem bislang angestrengten Verfahren könne dem Verdacht auf eine Verantwortung der russischen Staatsführung nicht nachgegangen werden. Owen empfahl daher, statt des bisher laufenden Verfahrens Ermittlungen einzuleiten, im Zuge derer die Verdachtsmomente gegen den Kreml hinter verschlossenen Türen erörtert werden könnten.

