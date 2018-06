Ramallah (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat sich skeptisch zu den Erfolgsaussichten der geplanten Syrien-Konferenz geäußert. "Diese internationale Konferenz, sie wird noch sehr schwer werden", sagte der FDP-Politiker bei einem Besuch in den palästinensischen Gebieten. Die internationale Syrien-Konferenz soll die Konfliktparteien des Bürgerkriegs mit inzwischen 80 000 Toten an einen Tisch bringen. Sie war von den USA und Russland vereinbart worden und soll Anfang Juni wahrscheinlich in Genf stattfinden.

