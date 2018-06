Ramallah (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat sich skeptisch zu den Erfolgsaussichten der geplanten Syrien-Konferenz geäußert. "Diese internationale Konferenz, sie wird noch sehr schwer werden", sagte er am Samstag bei einem Besuch in den palästinensischen Gebieten.

Der FDP-Politiker hält es für fraglich, dass es tatsächlich gelingen wird, die Konfliktparteien des blutigen Bürgerkriegs mit 80 000 Toten an einen Tisch zu bekommen. "Das Zustandekommen wäre wichtig. Aber es ist alles andere als sicher, dass das dann auch erfolgreich gelingt", sagte er in Ramallah.

Die internationale Syrien-Konferenz war von den USA und Russland vereinbart worden und soll Anfang Juni wahrscheinlich in Genf stattfinden. Westerwelle machte erneut deutlich, dass er eine Verhandlungslösung als einzige Option sieht. "Eine politische Lösung ist nach Lage der Dinge das einzige, was langfristig, dauerhaft Stabilität und Frieden und auch demokratische Entwicklung nach Syrien bringen kann."

Westerwelle traf in Ramallah den noch amtierenden palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fajad, der allerdings vor wenigen Wochen seinen Rücktritt erklärt hat. Er stellte sich erneut hinter die Initiative von US-Außenminister John Kerry zur Vermittlung zwischen Israel und den Palästinensern. "Im Augenblick geht es darum, dass man ein Klima des Vertrauens schafft, damit dann auch Gespräche unmittelbar stattfinden können."

Westerwelle hatte sich am Freitag in Israel unter anderen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Schimon Peres getroffen. Am Nachmittag wollte er nach Algerien weiterreisen.

