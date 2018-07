München (dpa) - Die Schauspieler Nadja Uhl und Robert Atzorn

haben den Bayerischen Fernsehpreis als beste Darsteller bekommen. Sie setzten sich bei der Verleihung des Blauen Panthers in der Kategorie Fernsehfilm durch. Uhl wurde für ihre Leistung in "Operation Zucker" und "Der Turm" ausgezeichnet. Robert Atzorn erhielt den Preis für den Film "Der Fall Jakob Metzler". In der Kategorie Serien und Reihen setzten sich Caroline Peters und Charly Hübner durch, sie spielen in "Mord mit Aussicht" beziehungsweise "Polizeiruf 110".

