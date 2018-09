Le Mans (SID) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl (Zahling) hat im Qualifying zum Großen Preis von Frankreich erneut überzeugt und startet im vierten Saisonrennen zum dritten Mal von Position fünf. Der 23 Jahre alte Honda-Pilot umrundete den Bugatti-Circuit in Le Mans in 1:33,634 Minuten, der WM-Führende Marc Márquez (Honda/Spanien/1:33,187) war als Pole-Setter eine knappe halbe Sekunde schneller. Der spanische Weltmeister Jorge Lorenzo (Yamaha/1:33,217) und Andrea Dovizioso (Ducati/1:33,603) aus Italien komplettieren am Sonntag (14.00 Uhr/Sport1) die erste Startreihe neben dem starken Rookie Márquez.

Vizeweltmeister Dani Pedrosa (Honda/1:33,639) aus Spanien fuhr auf den sechsten Platz, der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi (Italien/1:34,009) wurde auf seiner Yamaha nur Achter.

In der Moto3 zeigte der Gesamtvierte Jonas Folger (Schwindegg) seine stärkste Qualifying-Leistung der laufenden Saison und startet am Sonntag (11.00 Uhr/Sport1+) vom dritten Platz. Vor dem vierten Saisonlauf war der 19-Jährige auf seiner Kalex in 1:43,969 Minuten knapp drei Zehntelsekunden langsamer als der WM-Führende Maverick Viñales (KTM/1:43,696) aus Spanien. Der Portugiese Miguel Oliveira (Mahindra/1:43,806) startet von Platz zwei.

Toni Finsterbusch (Krostitz/1:45,574) geht als zweitbester Deutscher vom 23. Platz ins Rennen. Philipp Öttl (Ainring/1:45,865) wurde 29., Florian Alt (Nümbrecht/1:46,562/alle Kalex) startet von Position 32.

Für Moto2-Aufsteiger Sandro Cortese (Berkheim) verlief das Qualifying erneut nicht zufriedenstellend. Der Moto3-Weltmeister fuhr auf den 17. Startplatz, besser war Marcel Schrötter (Vilgertshofen) auf dem 16. Rang. Der Japaner Takaaki Nakagami (alle Kalex) feierte seine erste Pole Position.