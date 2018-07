Malmö (dpa) - In diesem Jahr findet der Eurovision Song Contest in Malmö statt. Für Deutschland geht die Gruppe Cascada mit der Sängerin Natalie Horler ins Rennen. dpa begleitet das bunte Spektakel im Live-Ticker:

(22:10) +++ Im Laufe dieser ESC-Woche ist Anouk in der Gunst der Fans und Experten in Malmö immer weiter nach oben gestiegen - zu recht: Was für ein starker Auftritt! Mit ihrem mystisch-elegischen Song "Birds" hat sie eine Gänsehaut über die Friends Arena gelegt.

(22:02) +++ Und für Armenien auf der Bühne: Sandokan - so sieht der Sänger zumindest ein wenig aus. Netter Rocksong, Jeans-Look und Gitarren. Das wichtigste an diesem Auftritt: Armenien ist nach dem Aserbaidschan-Boykott 2013 wieder beim ESC dabei.

(22:01) +++ Ein deutscher ESC-Reporter dämpft aber die Euphorie: "Gewinnen kann sie bestimmt nicht. Das ist zu sehr betriebsfestmäßig..."

(22:00) +++ Auch im ESC-Pressezentrum Malmö geht beim Cascada-Auftritt die Post ab: Alle Journalisten und Fans klatschen und tanzen mit. Einhellige Meinung: Der bisher beste Beitrag!

(21:57) +++ "Und jetzt sind wir dran", sagt Moderator Peter Urban patriotisch: Cascada-Sängerin Natalie Horler glitzert passend zu ihrem Song "Glorious" auf einer gläsernen Freitreppe und nutzt die Satellite Stage voll aus. Starke Stimme, der Saal groovt mit. Ein bisschen wie beim Fußball: Die Deutschen machen die bislang beste Party - und das ohne sich verrenkende Ausdruckstänzer

(21:49) +++ Mann, kann der Junge lächeln: Gianluca Bezzina aus Malta freut sich beim beim Singen wie ein Kind unterm Weihnachtsbaum. Nett, niedlich, nichtssagend.



(21:46) +++ Ein Gutes hat der Auftritt von Aljona Lanskaja: Es wird nächstes Jahr keinen Song Contest in der Diktatur Weißrussland geben - denn sie wird trotz viel nackter Haut, Lamettakleid, Discokugel und Folkloreklängen heute Abend mit Sicherheit nicht gewinnen.



(21:45) +++ Und ab in die Zeitmaschine: Die Schmacht-Ballade der schwangeren Estin Birgit Õigemeel ("Et uus saaks alguse") im züchtigen Umstandskleid könnte auch eine Aufzeichnung von einem Grand Prix in den 60ern sein. Allerdings war Estland da noch hinter dem Eisernen Vorhang.

(21:41) +++ ARD-Moderator Peter Urban ist gut drauf. Er kalauert mit Blick auf Roberto Bellarosa: "Belgien ist berühmt für sein Bier. Dieser junge Mann können mit seinen Augen brauen..."

(21:40) +++ Huch, Konfirmation beim ESC? Nein, der Belgier Roberto Bellarosa - eine Jugend-Ausgabe von Chris de Burgh - sieht mit seinen 19 Jahren eben aus wie ein Backfisch. Der Song geht aber ins Ohr, wenn nur nicht diese pantomime-artigen Tänzerinnen wären...



(21:37) +++ Barfuß ist in: Nach der 2012-Siegerin Loreen zeigt sich die spanische Sängerin auch ohne Schuhe auf die Bühne, später singt noch die Dänin Emmelie de Forest nackten Fußes - hoffentlich besser als die kanariengelbe Spanierin.



(21:35) +++ Comedian und Grand-Prix-Fan Thomas Hermanns hat sich warm getwittert: Er schreibt "schreiendes Streichholz" oder "was hat die arme Frau?" - wunderbar! Zu lesen hier: https://twitter.com/ThomasHermanns

(21:25) +++ Schöner Name, wunderschön beleuchtetes Kleid, schrägste Frisur: Aliona Moon aus Moldau herzergreifend - komisch nur dieser Ausdruckstanz der drei männlichen Hupfdohlen hinter ihr.

(21:23) +++ Lonely Lederjacken-Litauer Andrius Pojavis klingt schief, trifft kaum einen Ton und zeigt beim Händehochreißen seinen Bauch. Ob das diesem geklaut klingenden Song hilft?



(21:19) +++ Verrucht, rauchig und in einem aufregenden Fransenkleid erinnert die Französin Amandine Bourgeois ein wenig an Courtney Love - und an die junge Tina Turner. Kein schlechter Start für einen Grand Prix. Ach ja: Der Song "L'Enfer Et Moi" ist auch richtig gut.

(21:15) +++ Moderatorin Petra Mede steht völlig allein auf der Bühne, macht in knallpinker Abendrobe eine Bella Figura. Erstmals kann auch per App abgestimmt werden. Um 21.13 Uhr sagt Mede: "May the best song win, let the show begin".

(21:04) +++ Ein sehr psychedelischer Vorspann zum Spektakel: Eine gescheckte Raupe aus Kasachstan reist in dem Filmchen per Ballon, Auto und Boot nach Malmö. In der Arena dann ein Chor, viel blaues Licht, Einzug der Teilnehmer mit Flaggen über eine Brücke. Hat was von Olympischen Spielen.

20:50) +++ Kurzes Innehalten beim "Wort zum Sonntag". Der Hl. Geist hat 12 Punkte.

(20:45) +++ Deutschlands Grand-Prix-Prinzessin Lena Meyer-Landrut ist auch diesmal wieder dabei: Auf der Bühne der verregneten Eurovisions-Party in Hamburg und als deutsche Jury-Präsidentin. Dabei glänzt sie mit einem besonderen Ohrring: Eine Kette, die wie eine glitzernde Hängematte über ihr linkes Ohr hängt. Lenas Ohrschmuck - twelve points!

(20:30) +++ Natalie Horler gibt sich kurz vor dem Start des Eurovision Song Contest locker und aufgekratzt. Bei der letzten Probe ihres Songs "Glorious" habe es eine kleine Panne gegeben und das sei gut so, dann klappe es beim Wettbewerb umso besser.

(20:25) +++ Warming-Up mit Grand-Prix-Siegerin Lena auf dem Spielbudenplatz in Hamburg. Gleich geht's los in Malmö.