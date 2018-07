Malmö (dpa) - In Malmö steigt am Abend das Finale des Eurovision Song Contest. Geschätzt 125 Millionen Menschen werden den ESC-Entscheid am Fernseher verfolgen. Cascada aus Deutschland mit Sängerin Natalie Horler kommt als elfte Gruppe auf die Bühne. Ihr Dance Song "Glorious" wird durchaus im vorderen Feld erwartet. Auf den Listen der Buchmacher und Experten gilt bisher aber Emmelie de Forest aus Dänemark als Favoritin. Das Finale beginnt um 2100 Uhr.

