Malmö (dpa) - Musikshow in Malmö: In Schwedens drittgrößter Stadt geht heute (ab 21.00 Uhr) das Finale des 58. Eurovision Song Contest über die Bühne. Dabei singen und spielen Vertreter von 26 Ländern um den ersten Platz. Deutschlands Interpreten der Band Cascada gehen mit dem Lied "Glorious" auf der Position 11 an den Start. Der Auftritt dürfte gegen 22 Uhr stattfinden. Die Dänin Emmelie de Forest gilt in diesem Jahr als große Favoritin, doch ist die Show immer wieder für Überraschungen gut. Als Motto haben die Gastgeber in Malmö "We Are One" ausgegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.