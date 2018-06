Kano (Nigeria) (AFP) Nigerias Streitkräfte haben ihre Offensive gegen die islamistische Rebellenbewegung Boko Haram am Samstag fortgesetzt und in einer Hochburg der Aufständischen im Nordosten ein 24-stündiges Ausgehverbot verhängt. 65 mutmaßliche Boko-Haram-Mitglieder wurden festgenommen, als sie vor Luftangriffen in die Stadt Maiduguri flüchten wollten, teilte das Militär mit. US-Außenminister John Kerry zeigte sich "zutiefst beunruhigt über die Kämpfe."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.