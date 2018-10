Belgrad (AFP) Der frühere serbische Basketballstar Predrag Danilovic ist am Samstagmorgen nach einer Messerattacke in einem Belgrader Restaurant notoperiert worden. Er habe lebensgefährliche Verletzungen an Kopf, Bauch und Armen erlitten, sei aber in einem stabilen Zustand, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus der Notaufnahme. Danilovic gehörte in den 90er Jahren zu den besten Baskettballspielern Europas und spielte auch im aktuellen Dirk-Nowitzki-Club Dallas Mavericks.

