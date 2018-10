Kuala Lumpur (SID) - Der ehemalige dänische Weltklassespieler Poul-Erik Hoyer-Larsen ist neuer Präsident des Badminton-Weltverbandes BWF. Der Olympiasieger von Atlanta 1996 setzte sich in einer Kampfabstimmung beim jährlichen BWF-Kongress in Kuala Lumpur/Malaysia durch. Auf den 47 Jahre alten Hoyer-Larsen entfielen 145 Stimmen, auf seinen indonesischen Konkurrenten Justian Suhandinatafrom 125.

Poul-Erik Hoyer-Larsen gehörte in den neunziger Jahren zur Weltspitze. Er war einer der wenigen europäischen Spieler, die in die asiatische Phalanx eindringen konnten. Hoyer-Larsen wurde dreimal in Folge Europameister (1992, 1994 und 1996). Seit 2007 war er Vizepräsident des dänischen Badminton-Verbandes, drei Jahre später stieg er zum Präsidenten der europäischen Föderation Badminton Europe auf.