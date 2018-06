Rom (SID) - Roger Federer hat das Halbfinale beim ATP-Masters in Rom komplettiert. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz setzte sich im letzten Viertelfinal-Duell mit 6:4, 7:6 (7:2) gegen den Polen Jerzy Janowicz durch. In der Runde der letzten Vier trifft Federer am Samstag auf Benoit Paire aus Frankreich. Das zweite Halbfinale bestreiten der spanische Sandplatzkönig Rafael Nadal und der frühere Wimbledon-Finalist Tomas Berdych (Tschechien), der am Freitag den Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) ausgeschaltet hatte.