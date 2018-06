Amsterdam (SID) - Die finanziell begründete Absage des Eisschnelllauf-Weltcups in Heerenveen schlägt in der Szene hohe Wellen. Beim Weltverband ISU reagierte der zuständige Vizepräsident Jan Dijkema auf die Entscheidung seines niederländischen Heimatverbandes KNSB mit bissiger Kritik und drohte Konsequenzen an. "Es ist eine KNSB-Entscheidung. Sie hat uns sicher sehr überrascht. Der KNSB hat für diese Saison immerhin das Weltcup-Finale und die Mehrkampf-WM zugewiesen bekommen. Das sind beides gewinnbringende Veranstaltungen. Das merken wir uns natürlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wichtige ISU-Veranstaltungen an die Niederlande vergeben werden", sagte Dijkema in der Zeitung "De Telegraaf".

Der als weltweit reichster und professionellster Verband geltende KNSB hatte die für den Herbst vorgesehene Veranstaltung (29. November bis 1. Dezember) am Freitag völlig unerwartet abgesagt. KNSB-Sportdirektor Paul Sanders erläuterte den Rückzug mit der Erwartung eines 100.000-Euro-Defizits.

Allerdings will Sanders die Absage auch als Signal an die ISU verstanden wissen: "Es wird Zeit, dass wir uns zusammensetzen. Es ist jetzt so, dass die nationalen Verbände jeweils die finanziellen Risiken einer Veranstaltung tragen. Wir fragen uns, ob das noch zeitgemäß ist. Norwegen will zum Beispiel überhaupt keinen Weltcup mehr organisieren." Für die bevorstehende Olympia-Saison hat die ISU erstmals auch keinen Ausrichter für einen Kurzbahn-Weltcup finden können.

Bei den niederländischen Aktiven stieß die Absage des Heimspiels hinsichtlich der reduzierten Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi auf Kritik. Medien spekulierten unterdessen, dass der nationale Sportverband sich um eine Annullierung der Absage bemüht und die Kosten tragen will.