Berlin (dpa) - Bundesbildungsministerin Johanna Wanka will Studienabbrecher für eine betriebliche Ausbildung gewinnen. Die zuvor an den Hochschulen erbrachten Leistungen könnten auf die Ausbildungszeit angerechnet werden, sagte Wanka der dpa. "Wer bereits einige Semester Maschinenbau studiert hat und dann in die berufliche Ausbildung wechselt, braucht bei einer Schlosser- oder Mechatronikerlehre nicht mehr bei Null anfangen." Ihrer Meinung nach wäre das sonst eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Wanka kündigte dazu Pilotprojekte mit den Kammern an.

