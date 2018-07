Berlin (AFP) Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft dem inhaftierten mutmaßlichen früheren KZ-Wächter Hans L. einem Bericht zufolge Beihilfe zum Mord in 9515 Fällen vor. L. sei mehrfach bei den sogenannen Selektionen im NS-Vernichtungslager Auschwitz eingesetzt gewesen, wo meist alte und kranke Menschen als arbeitsunfähig aussortiert und direkt in die Gaskammern geschickt wurden, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf den Anfang Mai erlassenen Haftbefehl. Die Strafverfolger glauben demnach, dem Mann die Beteiligung an neun solcher Vernichtungsaktionen nachweisen zu können.

