Berlin (AFP) Außenminister Guido Westerwelle (FDP) dringt auf eine "Normalisierung der Beziehungen" zwischen Serbien und dem Kosovo. "Allen Beteiligten muss klar sein, dass die Zeit drängt", erklärte Westerwelle am Sonntag kurz vor seiner Abreise Richtung Belgrad. Der Außenminister beginnt am Sonntag einen zweitägigen Besuch auf dem Balkan, bei dem er am Montag zunächst führende Politiker Serbiens trifft, um dann nach Pristina weiterzureisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.