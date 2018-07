Brüssel (dpa) - EU-Währungskommissar Olli Rehn hat Griechenlands Premierminister Antonis Samaras für sein Krisen-Management gelobt. Samaras habe viele überrascht mit seiner Fähigkeit, den Reformkurs zu halten und so das Vertrauen in Griechenland wieder herzustellen. Das sagte Rehn der "Welt am Sonntag". Griechenland hat nach Angaben des Rettungsfonds EFSF bereits 4,2 Milliarden Euro der aktuellen Hilfstranche erhalten. Der zweite Teil von 3,3 Milliarden Euro soll bis Mitte Juni fließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.