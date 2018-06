Paris (AFP) Frankreich reagiert beunruhigt auf Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und Aufständischen in der Stadt Kusseir. Paris sei "zutiefst besorgt" über die Lage in Kusseir und über die Folgen "einer großangelegten Militäraktion des Regimes in Damaskus und seiner Verbündeten", erklärte der Sprecher des französischen Außenministeriums, Philippe Lalliot, am Sonntag. Alle Beteiligten müssten sich dafür einsetzen, "ein neues Massaker an der syrischen Zivilbevölkerung zu verhindern".

