Cannes (AFP) US-Regisseur Steven Spielberg ist in Cannes vom Institut National de l'Audiovisuel (INA) ausgezeichnet worden. In der Filmfest-Stadt an der französischen Mittelmeerküste überreichte INA-Präsident Mathieu Gallet dem Filmemacher am Samstag eine digitalisierte Dokumentation sämtlicher Fernseh- und Hörfunkbeiträge Spielbergs seit 1974. Die digitale Hommage umfasst auf 55 Dokumente verteilt insgesamt 13 Programmstunden, darunter zahlreiche Interviews Spielbergs mit französischen Sendern. Die älteste Aufzeichnung ist die Übertragung der Filmfestspiele in Cannes 1974, als Spielbergs zweiter Film "Sugarland Express" für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde.

