Köln (SID) - Zweitligist BV Cloppenburg hat den Aufstieg in die Frauenfußball-Bundesliga vorzeitig perfekt gemacht. Die Niedersachsen sind nach dem 4:0 (1:0) am vorletzten Spieltag beim abstiegsbedrohten SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf in der Nord-Staffel der 2. Frauen-Bundesliga nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. In der Staffel Süd entscheidet sich das Aufstiegsrennen am letzten Spieltag im direkten Duell zwischen Tabellenführer 1899 Hoffenheim (55 Punkte) und dem 1. FC Köln (54). Aus dem Oberhaus abgestiegen sind der VfL Sindelfingen und der FSV Gütersloh.