Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona ist durch einen Heimsieg in der Primera Division dem 100-Punkte-Rekord von Real Madrid aus der Vorsaison näher gekommen. Am 36. Spieltag setzten sich die Katalanen gegen Real Valladolid mit 2:1 (2:0) durch und können mit derzeit 94 Punkten in den verbleibenden zwei Partien den Königlichen nach der titellosen Saison einen weiteren Seitenhieb verpassen.

Deportivo La Coruna verließ unterdessen durch einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen Espanyol Barcelona die Abstiegsplätze, Real Saragossa rutschte durch die 1:2 (1:0)-Niederlage gegen Athletic Bilbao auf den 18. Platz, der nicht für den Klassenerhalt reicht, und liegt einen Punkt hinter Deportivo. Real Madrid hatte bereits am 8. Mai in einer vorgezogenen Begegnung 6:2 gegen den FC Malaga gewonnen.

Bei Barcelona sorgte Pedro in der 21. Minute für das 1:0, durch ein Eigentor von Marc Valiente (42.) baute Barca die Führung noch in der ersten Spielhälfte aus. Der Anschlusstreffer per Elfmeter (89.) durch Victor Perez kam für den Tabellen-13. zu spät. Nur etwa 56.000 Zuschauer kamen wegen des schlechten Wetters ins Camp Nou, um die Übergabe der Meister-Trophäe zu feiern.