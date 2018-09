Damaskus/Washington (dpa) - Der syrische Staatspräsident Baschar al-Assad befürchtet eine militärische Intervention des Westens in seinem Land.

"Täglich gibt es neue Vorwürfe gegen Syrien wegen des Einsatzes von Chemiewaffen oder Forderungen nach meinem Rücktritt", sagte Assad in einem am Samstag veröffentlichten Interview der staatlichen argentinischen Nachrichtenagentur Télam. "Wahrscheinlich soll das als Vorspiel für einen Krieg gegen unser Land dienen."

Assad wies Forderungen der Opposition nach seinem Rücktritt erneut zurück. Er sei allerdings zu Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts bereit, in dem in den vergangenen zwei Jahren über 70 000 Menschen ums Leben gekommen sind. Anfang Juni sollen die Bürgerkriegs-Parteien auf einer Konferenz in Genf über eine politische Lösung diskutieren.

US-Generalstabschef Martin Dempsey kritisierte russische Waffenlieferungen an das Regime in Damaskus scharf. Die Entscheidung Moskaus, Anti-Schiffs-Raketen nach Syrien zu liefern, werde den Bürgerkrieg verlängern, sagte Dempsey vor Journalisten im Pentagon bei Washington.

Israel ist das Assad-Regime dagegen sympathischer als ein von anti-israelischen Islamisten beherrschtes Nachbarland. "Lieber einen bekannten Teufel (Assad) als unbekannte Dämonen, wenn Syrien im Chaos versinkt und sich dort Extremisten aus der ganzen arabischen Welt breitmachen", zitierte die britische Tageszeitung "The Times" einen ungenannten israelischen Geheimdienstoffizier. Am günstigsten für Israel und die Region sei es, wenn Assad zwar geschwächt werde, aber an der Macht bleibe.

Syrische Rebellen eroberten im Nordosten der Stadt Hama vier Dörfer, die von Angehörigen der alawitischen Minderheit bewohnt sind. Die Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter berichtete, die Bewohner der Ortschaften, die nach wochenlanger Belagerung von den Regierungstruppen aufgegeben worden waren, seien geflohen. Die meisten Revolutionäre sind Sunniten. Präsident Assad ist Alawit. Schlüsselpositionen im Sicherheitsapparat hat er bevorzugt mit Verwandten und Angehörigen alawitischer Familienclans besetzt.

Zugleich wuchs die Sorge der Opposition um die Menschen in Halfaja und Akrab in der Provinz Hama. Die Regierungstruppen hätten nach dem Beschuss der vergangenen neun Tage jetzt die beiden Ortschaften umzingelt und alle Telefonverbindungen gekappt. "Wir warnen vor einem bevorstehenden Massaker", erklärte die Nationale Syrische Koalition. Frauen und Kinder aus Halfaja versuchten in ihrer Verzweiflung, mit Fischerbooten über den Fluss Orontes zu fliehen. Am Nachmittag wurde aus Halfaja Artilleriebeschuss gemeldet.

Ein Revolutionskomitee in Homs berichtete, Milizionäre des Regimes hätten in der Stadt zwölf Menschen massakriert und ihre Leichen verbrannt. In der Provinz Homs sollen Rebellen zehn Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz getötet haben. Angehörige der lokalen Revolutionsgruppen teilten mit, weitere acht Kämpfer seien bei dem Gefecht in der Nähe der Ortschaft Al-Kusair verletzt worden. Die Miliz der libanesischen Schiiten-Partei unterstützt Assad.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle äußerte sich skeptisch zu den Erfolgsaussichten der von Russland und den USA geplanten Friedenskonferenz für Syrien. Es sei fraglich, ob es überhaupt gelingen werde, die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bekommen, sagte der FDP-Politiker bei einem Besuch in den palästinensischen Gebieten.

