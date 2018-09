Seoul (dpa) - Nordkoreas Streitkräfte haben am Sonntag nach Medienberichten erneut eine Rakete von kurzer Reichweite von der Ostküste abgefeuert.

Die Rakete sei ins Japanische Meer (Ostmeer) gefallen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Militärs. Es sei unklar, um welche Art von Rakete es sich gehandelt habe.

Erst am Samstag hatte Nordkorea nach südkoreanischen Angaben drei Lenkraketen von kurzer Reichweite in Richtung Japanisches Meer abgeschossen. Nordkoreas Militär testet regelmäßig Kurzstreckenraketen. Die Lage in der Region gilt seit dem dritten nordkoreanischen Atomtest im Februar als sehr angespannt.