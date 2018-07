Utrecht (dpa) - In den Niederlanden sind nahe Utrecht zwei Leichen entdeckt worden. Möglicherweise handelt es sich um zwei seit Tagen vermisste Kinder. Dies müsse eine gerichtsmedizinische Untersuchung erst zweifelsfrei klären, sagte ein Polizeisprecher. Der Vater hatte die beiden Brüder am 6. Mai bei der Mutter für einen Kurzurlaub abgeholt. Am Tag drauf lag der Mann tot in einem Wald, die Polizei vermutet, dass er sich selbst getötet hat. Die Eltern der sieben und neun Jahre alten Jungs waren seit Jahren geschieden.

