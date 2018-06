New York (dpa) - Eine Beatles-Gitarre ist in New York für mehr als 400 000 Dollar versteigert worden, umgerechnet 311 000 Euro. George Harrison und John Lennon hatten darauf gespielt. Nach Angaben des Auktionshauses Julien's handelte es sich um eine seltene VOX Gitarre. Harrison spielte auf der Gitarre unter anderem den Song "I am a Walrus" während der Magical Mystery Tour. Lennon soll das Instrument bei Videoaufnahmen für den Song "Hello, Goodbye" benutzt haben. Über den Käufer wurde nichts bekannt.

