Frankfurt/Main (dpa) - Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen haben Spezialisten in Frankfurt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft. Der 500 Kilogramm schwere Sprengsatz war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Nach wenigen Stunden konnten rund 300 Anwohner am Vormittag in ihre Wohnungen zurückkehren, wie die Polizei mitteilte. Nur wenige Meter entfernt war am 5. Mai eine baugleiche US-Fliegerbombe ohne Zwischenfälle unschädlich gemacht worden.

