Mount Diablo (SID) - Dem amerikanischen Radprofi Tejay van Garderen ist der Gesamtsieg bei der 8. Kalifornien-Rundfahrt nach der Königsetappe kaum noch zu nehmen. Der 24-Jährige vom Team BMC kam auf dem siebten und vorletzten Teilstück über 147,1 km von Livermore auf den Mount Diablo beim Tagessieg des Tschechen Leopold König vom deutschen Team NetApp mit 12 Sekunden Rückstand als Dritter ins Ziel. Van Garderens größter Konkurrent Michael Rogers (USA/Saxo) erreichte die Bergankunft in 1160 m Höhe zeitgleich als Vierter und hat damit weiter 1:47 Minuten Rückstand im Gesamtklassement.

Bester Deutscher am Samstag war der Rostocker Paul Voss (NetApp) als 17. mit 1:06 Minuten Rückstand. Altmeister Jens Voigt (Grevesmühlen/Radio Shack), der am Donnerstag die fünfte Etappe gewonnen hatte, fuhr mit 2:44 Minuten Rückstand auf den 33. Platz. In der Gesamtwertung liegen Voss und Voigt auf den Plätzen 31 und 32. Die Rundfahrt endet am Sonntag mit einer Flachetappe über 129,9 km von San Francisco nach Santa Rosa.