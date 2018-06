Mannheim (SID) - Rund 40.000 Zuschauer haben am Pfingstsamstag in Mannheim die Eröffnungsfeier des Internationalen Deutschen Turnfestes verfolgt. "Die Besucher haben die Region schwungvoll in Bewegung gebracht", sagte dazu Hans-Peter Wullenweber, Generalsekretär des Deutschen Turner-Bundes (DTB).

Höhepunkt einer 90-minütigen Show war der spektakuläre Auftritt einer Gruppe des TV Groß-Zimmern aus Hessen, die an Seilen vor dem blau illuminierten Mannheimer Wasserturm turnten.

Auch die An- und Abreise der Turnfestteilnehmer sowie die erste Frühstücksverpflegung in den Gemeinschaftsquartieren verlief nach ersten Informationen reibungslos. OK-Geschäftsführer Heinrich Clausen: "Immerhin müssen jeden Morgen 80.000 Brötchen in der Turnfestregion ausgeliefert werden."