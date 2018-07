Paris (SID) - Der Traum von der zweiten WM-Einzelmedaille ist für Tischtennis-Star Timo Boll im Viertelfinale von Paris zerplatzt. Der Rekord-Europameister musste sich trotz eines beherzten Auftritts dem Weltranglistenzweiten Ma Long (China) mit 2:4 (4:11, 9:11, 11:9, 8:11, 11:8, 9:11) geschlagen geben. Auch Bolls Düsseldorfer Vereinskollege Patrick Baum bekam als Überraschungs-Viertelfinalist die chinesische Übermacht zu spüren. Der zweimalige Vize-Europameister unterlag dem Titelverteidiger und Olympiasieger Zhang Jike 1:4 (11:9, 6:11, 10:12, 2:11, 3:11).

Boll verpasste damit einen Erfolg wie vor zwei Jahren in Rotterdam. Damals war der Linkshänder erst in der Vorschlussrunde gescheitert und hatte mit Bronze seine erste WM-Einzelmedaille gewonnen. Überraschungs-Viertelfinalist Baum hatte am Vortag den Olympiadritten Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland) aus dem Turnier geworfen.

Die Medaillen machen im Palais Omnisports die Chinesen unter sich aus. Im Halbfinale am Sonntagabend trifft Ma Long auf Wang Hao, Zhang bekommt es mit Xu Xin zu tun. Baum und Boll waren die einzigen Nicht-Asiaten, die die Runde der letzten Acht erreichten.