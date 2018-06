Köln (SID) - Am letzten Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga fällt auch die letzte Entscheidung im Unterhaus. Erzgebirge Aue und der Tabellendrittletzte Dynamo Dresden kämpfen im Fernduell um den Klassenerhalt ohne den Umweg der Relegationsspiele gegen den Drittliga-Dritten VfL Osnabrück. Aue gastiert bei Absteiger SV Sandhausen, während Dresden zum Sprung auf Platz 15 mindestens punkten muss. Beim Gastspiel des 1. FC Köln beim FC Ingolstadt gibt Trainer Holger Stanislwaski nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg seine Abschiedsvorstellung, und der Tabellendritte 1. FC Kaiserslautern bestreitet gegen den FC St. Pauli seine Generalprobe für die Aufstiegs-Relegation gegen den Bundesliga-Drittletzten 1899 Hoffenheim. Meister Hertha BSC empfängt Energie Cottbus zum Nordost-Duell, und Berlins Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig verabschiedet sich gegen den FSV Frankfurt aus dem Unterhaus.

Im DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln trifft der deutsche Meister VfL Wolfsburg auf Vorjahres-Champion Turbine Potsdam. Beide Teams haben in der Bundesliga die meisten Tore geschossen und gleichzeitig die wenigsten Treffer kassiert. Bereits zum vierten Mal wird das Frauenendspiel losgelöst vom Männer-Finale in der Domstadt ausgetragen.

Im WM-Finale kommt es in Stockholm zum Duell zwischen Gastgeber Schweden und dem Überraschungsteam Schweiz. Der haushohe Favorit wird trotz des Heimvorteils gewarnt sein angesichts der überragenden Form der Eidgenossen.