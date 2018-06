Paris (SID) - Tischtennis-Olympiasiegerin Li Xiaoxia hat sich erstmals die WM-Krone im Einzel aufgesetzt. Im Endspiel von Paris bezwang die Doppel-Weltmeisterin von 2011 ihre Landsfrau Liu Shiwen, Nummer zwei der Welt, mit 4:2 (11:8, 4:11, 11:7, 12:10, 6:11, 13:12). Das Reich der Mitte räumte wie bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften das gesamte Edelmetall im Dameneinzel ab: Bronze ging an Titelverteidigerin Ding Ning sowie Zhu Yuling. Auch bei den Herren gehen nach dem Viertelfinal-Aus von Timo Boll und Patrick Baum (beide Düsseldorf) alle Medaillen an China.

Im Herrendoppel ging zum ersten Mal ein WM-Titel an Taiwan. Der Bremer Bundesliga-Profi Chuang Chih-Yuan triumphierte an der Seite von Chen Chien-An über den dreifachen Olympiasieger Ma Lin und Hao Shuai (China) mit 4:2 (9:11, 12:10, 11:6, 13:11, 9:11, 11:8). Dadurch verpasste China das erste Mal seit 1991 (Schweden) Gold in dieser Disziplin.

Die erste WM-Goldmedaille hatten sich am Samstag im Mixed die Nordkoreaner Kim Hyok Bong/Kim Jong gesichert und damit bereits Chinas Goldserie durchbrochen. Erstmals seit der WM 2003 an gleicher Stelle steht die Tischtennis-Großmacht in Paris nicht in allen Disziplinen ganz oben auf dem Treppchen.