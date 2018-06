Los Angeles (SID) - Der 18-malige Schwimm-Olympiasieger Michael Phelps hat Gerüchte über sein bevorstehendes Comeback und eine mögliche Olympia-Teilnahme 2016 in Rio de Janeiro zurückgewiesen. "Warum bekomme ich weiter SMS, in denen mich die Leute nach meinem Comeback fragen?", twitterte Phelps: "Es gibt zu viele Menschen in der Welt, die denken, sie hätten eine Story."

Phelps habe es "sich anders überlegt" und wolle für die Spiele in Rio trainieren, hatte der US-Sender NBC berichtet. Erst im vergangenen März hatte Rekord-Olympiasieger Phelps bei den Laureus Sports Awards gesagt, dass er nicht zurückkommen werde.