Tunis (AFP) In Tunesien haben sich Anhänger der Salafisten-Bewegung Ansar Asharia und Sicherheitskräfte am Sonntag gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Zusammenstöße meldeten Reporter der Nachrichtenagentur AFP sowohl aus der Hauptstadt Tunis als auch aus Kairouan, 150 Kilometer südlich. In Kairouan wollten die Salafisten ursprünglich einen Kongress abhalten, der jedoch verboten wurde.

